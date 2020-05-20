Токио, , 06:23 — REGNUM Характеристики перспективных гиперзвуковых ракет были целью проведённой в начале года хакерской атаки на японскую компанию Mitsubishi Electric. Об этом 20 мая сообщает газета Asahi.

Ссылаясь на близкие к расследованию источники, газета отмечает, что хакеры могли заполучить информацию об эксплуатационных характеристиках гиперзвуковых ракет, разосланных министерством обороны Японии нескольким потенциальным подрядчикам для разработки прототипа. Mitsubishi Electric была также приглашёна к участию в тендере, хотя этот заказ ею получен не был.

Предварительные эксплуатационные характеристики, переданные подрядчикам, могут быть изменены, поэтому не попадают под действие закона о государственной тайне. Тем не менее, Минобороны Японии требует повышенного внимания при обращении с этой информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно о том, что в результате массированной атаки на компанию Mitsubishi Electric хакерам могла стать доступной закрытая информация о договорах компании в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли.

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