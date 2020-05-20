Флорида, США, , 03:33 — REGNUM Первую ступень американской ракеты-носителя Atlas V для марсианской миссии доставили на космодром на мысе Канаверал на транспортном самолете Ан-124−100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом 19 мая сообщает пресс-служба компании United Launch Alliance (ULA).

По информации американских ракетчиков, первая ступень ракеты-носителя Atlas V, высота которой составляет более 32 метров, изготовлена на предприятия ULA в Декейтере, штат Алабама. В городе Хантсвилл её погрузили на борт самолета и 18 мая доставили на мыс Канаверал, штат Флорида. Выгруженную из самолёта 19 мая ступень проверят и подготовят к старту.

Отмечается, что для перевозки автотранспортом данный элемент ракеты-носителя слишком велик. А традиционно используемое ULA специальное судно в настоящее время задействовано для других перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, в США выходят на завершающий этап подготовки миссии «Марс-2020» к запуску. Ракета Atlas V с автоматической межпланетной станцией будет запущена в один из дней трёхнедельного окна, открывающегося 17 июля. В рамках подготовки миссии специалисты американского аэрокосмического агентства NASA интегрировали марсоход Perseverance с посадочным модулем.

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