Стокгольм, , 19:59 — REGNUM Головная шведская дизель-электрическая подлодка (ДЭПЛ) «Готланд» возвращена в строй после модернизации, сообщает 19 мая Naval News.

В ходе модернизации субмарина была оснащена воздухонезависимой энергетической установкой третьего поколения, её корпус был удлинён на два метра, установлен новый перископ Safran, гидролокационный комплекс Kongsberg SA9510S, система радиоэлектронной борьбы Exelis ES-3701, а также перспективную боевую информационно-управляющую систему (БИУС).

Королевский военно-морской флот Швеции заявляет, что теперь «Готланд» является самой современной, незаметной и эффективной подлодкой в Балтийском и Северном морях.

Справка ИА REGNUM: дизель-электрическая подлодка «Готланд» является головной в серии из трех субмарин этого проекта. Введена в строй 2 сентября 1996 года. Подлодка 60-метровой длины с экипажем из 27 человек способна погружаться на глубину до 320 метров.

Вооружение ДЭПЛ «Готланд» состоит из шести носовых 533-мм и 400-мм торпедных аппаратов с боекомплектом из 12 торпед или 12 мин. Благодаря двигателю Стирлинга, подлодки этого типа способны оставаться под водой до двух недель.

Заявлено, что после установки воздухонезависимой энергетической установки третьего поколения подводная лодка «Готланд» способна находиться в подводном положении более 20 суток.

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