Сеул, , 15:21 — REGNUM Южнокорейская компания Kia представит новое поколение кроссовера Kia Sportage летом 2021 года. Об этом 19 мая сообщает RG.

Стоит отметить, что новые модели Hyundai Tucson и Kia Sportage всегда представляют в один и тот же период, но на этот раз компания Kia изменила традицию. Как отмечается, выпуск нового поколения Sportage был перенесен из-за желания автопроизводителя пересмотреть концепцию дизайна модели.

При этом ранее стало известно, что в компании сменился дизайнер. По личным причинам Люк Донкервольке ушел с поста главного дизайнера южнокорейских компаний Hyundai, Kia и Genesis.

По неофициальным данным, новый Kia Sportage помимо обычной версии может получить удлиненную.

Напомним, в год южнокорейская компания Kia выпускает 500 тыс. единиц Sportage. Кроссовер входит в рейтинг самых популярных моделей на авторынке России.

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