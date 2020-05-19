Кёльн, Германия, , 13:51 — REGNUM Выставка Gamescom 2020 пройдет в цифровом формате с 27 по 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе организатора выставки — компании Koelnmesse.

В пресс-релизе сообщается, что цифровое мероприятие заменит физическую выставку, которая была отменена из-за пандемии коронавируса. В онлайн-формате любителям видеоигр будут предложены новости об играх, трансляция главной презентации выставки Opening Night Live, а также конференция Devcom Digital Conference.

Состоится и традиционная церемония открытия Gamescom под руководством телеведущего и игрового критика Джеффа Кили.

В текущем году в программе выставки дебютируют два новых проекта: Awesome Indies о самых интересных инди-проектах и Daily Show о главных событиях выставки за прошедший день.

30 августа в завершение выставки пройдет традиционная церемония награждения лучших участников выставки.