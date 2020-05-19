Рим, , 12:12 — REGNUM В Италии на заводе в Мельфи началось производство кроссовера Jeep Compass. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

На данный момент дилеры американской компании собирают предзаказы на новый кроссовер.

Все моторы Compass, кроме заряжаемых гибридных двигателей 4хе, перешли на переднеприводную систему, а вместо наддувной «четвёрки» 1.4 появился турбированный бензиновый движок 1.3 мощностью 130 или 150 «лошадей» в зависимости от комплектации. Силовые агрегаты работают с 6-позиционной механикой или 7-позиционным «роботом» с двумя сухими сцеплениями.

Кроме того, предлагается Compass с 120-сильным турбированным дизельным двигателем 1.6 с механической трансмиссией.

Jeep Compass итальянской сборки отличается от мексиканского варианта модели немного модернизированным информационно-развлекательным комплексом с сервисами Iconnect и перекалиброванным рулевым управление. Также авто оснащены амортизаторами FSD, которые препятствуют возникновению кренов.

Ранее стало известно, что китайская автокомпания BAIC начала принимать заказы на модернизированную версию вседорожника Beijing BJ40 Plus, который внешне похож на Jeep Wrangler.

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