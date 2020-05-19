Брюссель, , 10:43 — REGNUM Бельгийское тюнинг-ателье Carat Duchatelet создало пуленепробиваемый лимузин на базе Land Cruiser 200. Об этом сообщается на портале Drom.ru.

Внедорожник стал длиннее на 50 см. Для этого специалистам компании пришлось разрезать кузов авто на две части и сделать дополнительную вставку.

Внутри Land Cruiser задние сиденья отделены перегородкой. Там появились экран телевизора, выезжающие столики и дополнительные подстаканники. В отделке салона использовались такие материалы, как алькантара, шпон натурального дерева и стеганая кожа.

Защита лимузина состоит из двух уровней. Специалисты компании предлагают на выбор степени защиты B6 и B7. При этом в данных вариантах пассажиры защищены от выстрелов из автоматов и винтовок с калибром пули до 7,85 мм.

Стоимость переделанного в пуленепробиваемый лимузин Land Cruiser 200 отдельно обговаривается с каждым заказчиком.

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