Иерусалим, , 00:01 — REGNUM Новая разработка исследователей из Тель-Авивского университета сможет упростить диагностику коронавирусной инфекции, сообщает Ynet .

Новое приложение в привычном мобильном телефоне поможет разобраться с симптомами заболевания на той стадии, когда отличить COVID-19 от простого ОРВИ не так-то просто. Разработка докторов Эреза Шмуэли и Дана Ямини собирает и оценивает признаки заболевания, которые сообщает ей сам больной. Но основой для сравнения служат данные о различных аспектах активности пациента, которые собирает уже сама программа.

В результате анализа данных программа выносит свой вердикт о наличии именно коронавируса, а не обычного ОРВИ. Причем такое наблюдение телефона за своим владельцем особенно ценно тем, что его данные зачастую оказываются подспорьем в ситуации, когда в природе болезни тяжело разобраться даже опытному врачу.