Варшава, , 13:21 — REGNUM Польская компания TARMOT4х4 создала на базе УАЗ-3303 автодом с трехосным шасси. Об этом 18 мая сообщает RG.

Кроме трехосного шасси «буханка» получила пневмоблокировки дифференциала на оба задних моста. С помощью дополнительного кардана, который прошел над средним мостом, был обеспечен привод на третью ось.

Модель обзавелась внедорожными шинами. Кабину доработали до двухрядной пятиместной. А вот жилой блок автодома был поставлен по просьбе клиента из Германии.

По поводу силовой линейке автодома ничего не сообщается.

Ранее появилась информация, что УАЗ вместе с компанией «Люкс Форм» создали автодом на базе «буханки» под названием «Байкал».

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