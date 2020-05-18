Москва, , 12:58 — REGNUM Международное тюнинг-ателье Larte Design планирует создать внедорожную версию седана Aurus Senat S600. Об этом сообщает издание «Автоброкер» со ссылкой на собственные источники в компании.

По задумке тюнеров, Aurus Senat станет полноприводным внедорожником, а клиренс модели вырастет до 200 мм. Кроме того, будет доработана выхлопная система, стилизован внешний вид, а также сделан чип-тюнинг мотора.

Также специалисты компании снабдят внедорожную версию российского премиального авто специальной настройкой шасси (Allroad).

Появится внедорожная версия не раньше следующего года.

Напомним, в первом квартале 2021 года намечен серийный выпуск автомобилей Aurus на заводе Ford Sollers в Елабуге.

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