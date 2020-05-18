Пекин, , 12:58 — REGNUM Специальный шлем для полицейских, который автоматически измеряет температуру тела проходящих рядом на расстоянии до двух метров людей, создали в Китае. Об этом сообщили журналисты издания Business Insider.

Журналисты приводят данные изготовителя этих шлемов — компании KC Wearable, в соответствии с которыми к устройствам проявляют интерес в ряде европейских стран, а в Италии и ОАЭ уже начали их тестирование.

Основным элементом устройства стала инфракрасная камера. Получаемые с нее данные обрабатываются встроенным процессором и проецируются на дисплей шлема в виде «дополненной реальности». Точность измерений составляет 0,3 градуса Цельсия.

Шлем оснащен также второй видеокамерой, которая работает в видимом диапазоне и позволяет сканировать QR-коды, определять номерные знаки и распознавать лица. Собранная информация автоматически сохраняется в устройстве.

Как сообщают журналисты издания, в Китае используется уже более 1000 таких шлемов. Несколько сотен устройств заказали зарубежные потребители, и компания-производитель ожидает в ближайшее время рост заказов на эти устройства.