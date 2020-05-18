Берлин, , 11:38 — REGNUM Некоторые самые значимые модели Volkswagen, такие как Polo, Golf и Passat, могут исчезнуть с авторынков, где будут разрешены только электромобили, поскольку выпуск электрических версий этих моделей не предвидится. Об этом заявил руководитель отдела продаж и маркетинга компании Юрген Штакманн в интервью изданию Auto Express.

И все же немецкая компания не планирует полностью отказываться от моделей Golf. Так, по словам Штакманна, в настоящее время идет разработка новой линейки электрокаров ID на базе шасси MEB. При этом Volkswagen ID.3 сможет заменить Golf.

Штакманн добавил, что девятое поколение Golf выйдет совместно с моделью ID. А восьмое поколение будет иметь версии с мягким гибридом и подключаемым гибридом.

Напомним, в Великобритании с 2030 года будут запрещены автомобили с ДВС, а также всевозможные гибридные модели.

Читайте также: Обнародованы сроки продаж Volkswagen Golf GTI и Golf R Mk8