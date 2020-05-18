Токио, 18 мая 2020, 08:53 — REGNUM Японская компания Suzuki представила обновленный хетчбэк Suzuki Swift, который первоначально появится только на авторынке страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Хетчбэк получил небольшие изменения в экстерьере. Радиаторная решетка пережила легкий рестайлинг. Кроме того, появились новые варианты колес, а также разные материалы отделки.
После рестайлинга Suzuki Swift обзавелся новыми системами превентивной безопасности, среди которых адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и другие электронные помощники. Все это доступно во всех вариациях новинки, за исключением «корпоративной» конфигурации.
В силовой линейке есть атмосферный двигатель на 1,2 л мощностью 91 л. с., производительность которого можно увеличить на 3,1 л. с. за счет стартер-генератора. Агрегатируется бензиновый мотор с «механикой» или вариатором, а вот гибрид идет только с бесступенчатой трансмиссией.
Ранее стало известно, что на российском авторынке был продан 20-тысячный кроссовер Suzuki Vitara.
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