Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Некоторые пользователей устройств под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с проблемами с проблемами при воспроизведении звука. 17 мая об этом сообщает Windows Latets.

Компания Microsoft выпустила обновление Windows 10 KB4556799 12 мая. Это небольшое обновление было направлено на устранение проблем безопасности, однако часть пользователей столкнулась с проблемами после его установки.

Наибольшее количество сообщений об ошибках оказалось связано с отключением звука на устройствах. Согласно отчётам пользователей, это обновление может сбрасывать конфигурации аудиодрайвера или даже удалять аудиодрайвер Realtek.

Также часть пользователей сообщила о переключении профиля пользователя на временный, который используется при установке обновлений. Для решения этих проблем специалисты рекомендуют удалить последнее обновление Windows 10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле операционная система Windows 10 использовалась на 56,08% всех персональных компьютеров в мире, согласно отчёту компании NetMarketShare.

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