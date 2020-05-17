Берлин, , 14:56 — REGNUM Несколько суперкомпьютеров в странах Европейского союза были атакованы неизвестными хакерами в течение недели. Об этом сообщает ZDNet.

Первое сообщение об атаке поступило 11 мая из Эдинбургского университета, в котором установлен суперкомпьютер ARCHER. В этот же день об «инциденте в сфере безопасности» сообщила организация BwHPC, которая координирует исследовательские проекты на нескольких суперкомпьютерах в Германии.

13 мая специалист по кибербезопасности Феликс Лейтнер сообщил об атаке на супрекомпьютер в Барселоне, а 14 мая поступило сразу несколько сообщений об атаках на суперкомпьютеры в Германии и Швейцарии.

Подробности этих инцидентов не раскрывались, однако 16 мая групп реагирования на инциденты компьютерной безопасности проекта EGEE представила образцы вредоносных программ, которые использовали злоумышленники. Специалисты компании Cado Security проанализировали представленные образцы и предположили, что все атаки были произведены одной группой хакеров.

Об этом свидетельствуют схожие имена файлов вредоносных программ и сетевые индикаторы. Соучредитель Cado Security заявил, что вероятнее всего злоумышленники хотели использовать вычислительные мощность суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле администрация аэропорта Праги заявила о предотвращении кибератаки на свою компьютерную сеть.

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