Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Американская компания General Motors отказалась от дальнейшего производства велосипедов с электрическими двигателями, сообщает Electrek.

General Motors представила свой первый электрический велосипед в конце 2018 года. В 2019 году американский автопроизводитель выпустил две модели электровелосипедов: компактный Ariv Meld и складной Ariv Merge. Электрические велосипеды GM были разработаны в соответствии с требованиями Евросоюза и поставлялись в несколько стран ЕС, включая Бельгию, Германию и Нидерланды.

Директор General Motors по глобальным инновациям Брайан Тоссан заявил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции компании пришлось серьёзно пересмотреть все текущие проекты. В результате в GM отказались от сервиса совместного использования автомобилей Maven и производства электрических велосипедов Ariv.

«Проект Ariv позволил General Motors продвинуться в понимании малых транспортных средств, мы планируем использовать этот опыт в будущем», — добавил Тоссан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года General Motors представила концепты двух моделей электрических велосипедов и объявила конкурс по выбору названий для них.

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