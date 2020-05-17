Пекин, , 11:24 — REGNUM Станция зарядки, рассчитанная на 200 электромобилей, запущена на подземной парковке спортивного центра Wukesong в Пекине. Об этом сообщает cnTechPost.

Запущенная 15 мая станция стала крупнейшей в столице Китая. В общей сложности она оборудована 200 местами для зарядки электромобилей, включая 80 станций постоянного тока мощностью 60 кВт и 120 станциями переменного тока мощностью 7 кВт.

Эта центральная зарядная станция стала частью сети, которая будет развёрнута в Пекине к зимним Олимпийским играм 2022 года. Планируется, что подобные станции обеспечат полное покрытие семи основных площадок проведения Олимпиады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае вице-президент General Motors Кен Моррис заявил, что резкий рост рынка электромобилей начнётся в середине 2020-х годов.

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