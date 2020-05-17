Шанхай, Китай, , 10:46 — REGNUM Китайские государственные фонды инвестируют $2,25 млрд в завод компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) по производству интегральных микросхем. Об этом сообщает Bloomberg.

Выделяемые средства будут направлены на наращивание производственной мощности фабрики SMIC в Шанхае. В настоящее время завод производит около 6 тысяч интегральных микросхем в месяц по 14-нанометровому техпроцессу. Планируется, что мощность предприятия будет доведена до 35 тысяч микросхем в месяц.

В SMIC рассказали о планируемом наращивании объёмов производства на фабрике в Шанхае после того, как власти США предприняли новые шаги по ограничению поставок китайским компаниям. 15 мая министерство торговли США объявило, что потребует получения лицензий от всех производителей микросхем, использующих американские технологии, для поставок компании Huawei и её дочерним подразделениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая стало известно, что власти Китая могут ввести ответные санкции в отношении американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и Boeing.