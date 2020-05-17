Анкара, , 09:54 — REGNUM Турецкая компания Nurol Makine, специализирующаяся на создании военной техники, осуществила первую поставку бронированных машин скорой помощи для одной из стран Ближнего Востока. Об этом 17 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, изначально машина Ejder Yalcin была спроектирована для ведения боя, но позже была переделана для нужд медицинской помощи.

Компания не раскрыла страну, куда была поставлена техника, отмечается, что в настоящее время идет поиск других потенциальных клиентов.

Изделие пользуется популярностью благодаря высокой маневренности, а также грузоподъемностью. Транспортное средство приспособлено для работы в условиях боевых действий.