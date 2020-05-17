Москва, , 09:35 — REGNUM Удаление лишних файлов может повысить производительность смартфонов, сообщил директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба 17 мая агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что переполнение памяти устройства является одной из самых распространённых причин снижения производительности смартфонов. Для решения этой проблемы рекомендуется периодически проводить чистку смартфона, удаляя неиспользуемые приложения и ненужные фото и видеофайлы. Также для очистки памяти устройства можно воспользоваться специальным приложением.

Дзюба добавил, что работу старых смартфонов могут замедлять эффекты анимации, которые можно отключить в надстройках или загрузить простую визуальную оболочку. В решении мелких проблем в некоторых случаях может помочь сброс устройства для заводских настроек. Перед выполнением этой операции рекомендуется сделать резервную копию данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале специалисты по кибербезопасности компании Trend Micro обнаружили в сервисе Google Play более трёх тысяч вредоносных приложений, часть из которых предлагалось использовать для очистки памяти устройств.