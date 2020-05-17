Москва, , 08:50 — REGNUM Сотрудники МЧС России в целях борьбы с коронавирусом продезинфицировали около 20,9 тыс. помещений транспортной инфраструктуры. Об этом информирует пресс-служба министерства, передает ТАСС.

«Обработано около 20,9 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью около 3,5 млн кв. м, а также более 42,1 тыс. единиц техники, в том числе МЧС России — более 28,5 тыс.», — сообщили ведомстве.

Кроме того, подверглось обработке более 4,1 тыс. км дорог. Спасатели обработали 1 617 медучреждений площадью около 1,5 млн кв. м и 864 образовательных учреждения общей площадью около 1,6 млн кв. м.

Также санитарной дезинфекции подверглись около 5 тыс. объектов соцобслуживания площадью порядка 2,8 млн кв. м.