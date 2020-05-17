Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Социальная сеть Instagram и мессенджер WhatsApp получат поддержку сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms, сообщает глава Facebook Марк Цукерберг на своей странице в одноимённой социальной сети.

Глава Facebook рассказал о развёртывании нового сервиса для видеосвязи Messenger Rooms, анонсированного в конце апреля. Он добавил, что этот сервис уже запущен в США, Канаде и Мексике, а в течение недели станет доступен во всём мире.

В настоящее время сервис Messenger Rooms интегрирован с социальной сетью и мессенджером Facebook. Цукерберг отметил, что «в ближайшее время» этот сервис будет интегрирован с Instagram и WhatsApp, также принадлежащим компании Facebook.

Компания Facebook представила сервис Messenger Rooms. Он позволяет организовывать групповые видеозвонки с количеством участников до 50 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что в ближайшее время количество людей, которые могут участвовать в групповом видеозвонке в WhatsApp, будет увеличено с 4 до 8 человек.