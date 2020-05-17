Москва, , 07:52 — REGNUM Грузовой российский корабль «Прогресс МС-13» покинет Международную космическую станцию 8 июля. 17 мая об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы американского аэрокосмического агентства NASA.

«Прогресс МС-13» прибыл к МКС 9 декабря 2019 года, доставив на станцию 650 кг топлива, 420 кг воды и 1360 кг сухих грузов. Корабли этой серии являются невозвращаемыми — после расстыковки со станцией большая часть корпуса уничтожается в плотных слоях атмосферы, а несгораемые части укладываются в акватории Тихого океана.

Однако «Прогресс МС-13» будет использоваться не только для утилизации отходов со станции. Ранее начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртзин сообщил, что на этом корабле после расстыковки с МКС могут быть отработаны элементы одновитковой схемы доставки экипажей на станцию. Применение этой схемы позволит сократить время полёта к станции до двух часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля к МКС успешно причалил грузовой корабль «Прогресс МС-14», установив рекорд по времени от запуска до стыковки со станцией.

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