Хоторн, США, , 07:26 — REGNUM Запуск пакета спутников Starlink американской компании SpaceX перенесён на 19 мая, сообщает пресс-служба компании.

Первоначально запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink планировался на 7 мая, однако был перенесён на 18 число без уточнения причин. 17 мая в SpaceX сообщили о переносе запуска на 19 мая из-за неблагоприятных погодных условий в районе стартовой площадке на мысе Канаверал.

«Команда SpaceX продолжает следить за погодными условиями для запуска и посадки», — отмечают в компании.

SpaceX формирует группировку спутников Starlink для предоставления коммерческого доступа к сети интернет. В настоящее время на околоземной орбите находится 422 спутника, а общее количество аппаратов в составе группировки должно составить до сорока тысяч.

Ранее операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявляла, что компания планирует начать предоставлять коммерческие услуги группировки Starlink на территории США в 2020 году. Для начала предоставления услуг компании требуется провести от шести до восьми запусков пакетов спутников Starlink.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в компании планируют запустить внутреннее тестирование связи Starlink через три месяца, а открытое — через шесть месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: SpaceX перенесла запуск очередных 60 спутников Starlink на 18 мая