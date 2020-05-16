Москва, , 23:23 — REGNUM Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 испытывают в режиме беспилотного полёта, сообщает 16 мая агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По утверждению агентства, на базе прототипа истребителя Су-57, известного под обозначением Т-50, отрабатывается режим беспилотного применения.

«Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Летчик находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее истребитель Су-57, недавно принятый на вооружение ВКС России, испытывался в роли ведущей машины в паре с ударным беспилотником отечественной разработки.

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