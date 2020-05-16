Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Сверхсекретный космический беспилотник Космического командования ВВС США X-37B отправится на орбиту позже назначенного срока, сообщает 16 мая компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Причиной переноса ракетного старта объявлены неблагоприятные погодные условия — сильный ветер, проливной дождь и кучевые облака.

«Следующая попытка будет предпринята через 24 часа, в воскресенье в 9:14», — указано в сообщении.

Ранее запуск ракеты-носителя Atlas V с беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США планировался на 16 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, назначение орбитального дрона X-37B строго засекречено. По информации из неофициальных источников, он предназначен для «инспектирования» чужих спутников и, при необходимости, их уничтожения.

Уже известно, что он способен быстро менять орбиты и возвращать на Землю небольшие грузы, а время его пребывания на орбите исчисляется несколькими сотнями суток.

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