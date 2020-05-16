Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Атлас-5» с экспериментальным кораблём ВВС США X-37B задержан из-за неблагоприятных погодных условий. 16 мая об этом сообщает пресс-служба компании-оператора запуска United Launch Alliance (ULA).

Ракета-носитель «Атлас-5» с кораблём X-37B должна была стартовать с площадки на мысе Канаверал в 15:24 по московскому времени. Из-за плотных кучевых облаков и сильного ветра запуск задержан на два часа. В ULA отмечают, что следующая попытка запуска назначена на 17:13 мск.

Беспилотные корабли X-37B используются ВВС США для проведения долгосрочных (вплоть до нескольких лет) экспериментов на околоземной орбите. Первый корабль этой серии был запущен в 2010 году.

Предстоящий запуск станет шестым для кораблей этой серии. Подробности о программе испытаний не раскрываются, однако представители космических сил США отмечают, что в программу этого запуска входят эксперименты по изучению космической радиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2019 года совершил посадку пятый корабль серии X-37B. Он провёл на орбите 780 дней.

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