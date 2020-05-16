Архангельск, , 15:07 — REGNUM Головной стратегический подводный российский крейсер «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» начал подводные испытания. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе Северного флота России.

Также уточняется, что испытания проводятся в акватории Белого моря и после них будет принято решение о включении подводного крейсера в состав военно-морского флота России.

Кроме этого, указывается, что в ходе испытаний приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверит качество устранения ранее выявленных замечаний, а также все системы и механизмы подводной лодки на работоспособность.

Помимо этого, напоминается, что основная част испытаний новой атомной подлодки, включая подводные и ракетные стрельбы, была успешно проведена в конце 2019 года.

Отметим, субмарины проектов «Борей А» 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники «Рубин» (входит в ОСК) и способны нести 16 МБР «Булава». В данный момент в составе Северного и Тихоокеанского флотов уже есть три подводных ракетоносца проекта 955.