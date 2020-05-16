Москва, , 14:34 — REGNUM Представители российской ракетно-космической отрасли и американского аэрокосмического агентства NASA в последние годы обсуждают только частные вопросы, а не масштабные проекты, сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Заявление опубликовано 16 мая на сайте госкорпорации.

Савельев констатировал «истощение каналов прямой связи» между Роскосмосом и NASA в последние годы. Он отметил, что всё сотрудничество свелось к частным вопросам, вроде доставки американских астронавтов к Международной космической станции или поставкам российских ракетных двигателей РД-180/181 в США.

«Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьёзным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время», — подчеркнул представитель Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая Сергей Савельев подтвердил, что NASA приглашало делегацию Роскосмоса в США для обсуждения широкого круга вопросов. Однако позже это приглашение было отозвано под давлением ряда сенаторов.

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