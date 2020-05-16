Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Первый запуск разрабатываемой в США ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) перенесён на конец 2021 года, заявил помощник заместителя главы американского аэрокосмического агентства NASA Том Уитмейер. Об этом сообщает Space News.

Ракета-носитель SLS является ключевой частью лунной программы США «Артемида». Именно её предполагается использовать для запусков космических кораблей Orion, которые доставят американских астронавтов на Луну.

Первый запуск этой ракеты-носителя в рамках миссии «Артемида-1» планировался на середину 2021 года. Однако на заседании комитета консультативного совета NASA по пилотируемым программам Уитмейер заявил, что этот запуск состоится только «ближе к концу года».

Это решение было ожидаемым, так как в марте из-за вспышки коронавирусной инфекции были отложены многие работы по ракете SLS и кораблю Orion. В частности, был закрыт космический центра NASA в Миссисипи, в котором двигатели SLS готовились к статическим огневым испытаниям.

Уитмейер отметил, что в мае центры NASA начали поэтапное возвращение к штатному режиму работы, однако полное восстановление деятельности потребует нескольких месяцев. Поэтому огневые испытания двигателя состоятся только в середине осени, а не в августе, как планировалось ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что стоимость каждого запуска с использованием ракеты-носителя SLS будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: В NASA отложили сборку ракеты для полётов на Луну и Марс