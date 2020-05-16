Пекин, , 13:30 — REGNUM Китай завершит формирование национальной спутниковой группировки «Бэйдоу» в июне 2020 года, заявил глава управления спутниковой навигацией Китая Ран Чэнци. Об этом сообщает China Daily.

Поэтапное развёртывание китайской спутниковой навигационной группировки «Бэйдоу» началось в 2000 году. К 2012 году была сформирована основная часть системы, обеспечивающая покрытие Китая и сопредельных территорий.

Завершающий этап развёртывания этой системы, получивший название «Бэйдоу-3», позволит обеспечить глобальный охват навигационной группировки. Эта часть системы включает 30 спутников, 29 из которых уже выведены на околоземную орбиту.

«Она [система «Бэйдоу-3»] будет полностью сформирована в июне после запуска последнего спутника. В настоящее время спутник и ракета-носитель уже отправлены на стартовую площадку для подготовки к запуску», — заявил глава организации-оператора спутниковой группировки Ран Чэнци.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года представитель оператора «Бэйдоу» Ран Чэнци заявил, что системами для подключения к службам позиционирования этой спутниковой группировки оснащены более 70% смартфонов в Китае.

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