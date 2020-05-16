Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Американская компания Apple приобрела стартап NextVR, специализирующийся на технологиях виртуальной реальности. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты предполагают, что это приобретение поможет Apple в разработке собственной гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, а также программного обеспечения для неё. Компания NextVR в настоящее время предоставляет потоковые трансляции для нескольких существующих гарнитур виртуальной реальности от компаний Facebook, Sony, HTC и Lenovo.

Первым о сделке сообщил специализированный портал 9to5Mac, оценив её в $100 млн. Позже в Apple подтвердили факт приобретения NextVR, но не стали раскрывать условия соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо заявил, что компания Apple выпустит гарнитуру виртуальной реальности в 2022 году.

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