Севастополь, , 12:32 — REGNUM Ремонт ракетного гвардейского крейсера «Москва», являющегося флагманом Черноморского флота России, ориентировочно будет закончен 20 июня текущего года. Об этом 16 мая рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе, его слова приводит ТАСС.

«Крейсер будет находиться в ремонте на мощностях ООО «Морской индустриальный комплекс» в общей сложности 60 дней, то есть до 20 июня», — заявил источник.

Также он рассказал, что к выполнению ремонтных работ привлечены специалисты 13-го ремонтного судоремонтного завода Черноморского флота.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля стало известно, что ракетный крейсер «Москва» был поставлен для ремонта в сухой док «Северный».