Москва, , 12:19 — REGNUM Рабочая группа «Аэронет» в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) планирует профинансировать систему для вывода космического мусора с околоземной орбиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы рабочей группы.

По данным агентства, на аванпроектирование этого проекта в НТИ рассчитывают привлечь около $75 тыс. Работы в рамках первой стадии проектирования запланированы на 2020 года.

В основе планируемой системы лежит буксир, который будет использоваться для вывода с орбиты неиспользуемых космических аппаратов и их обломков. Предполагается, что буксир массой около 80 кг сможет использоваться для транспортировки спутников массой до 150 кг на расстояние до 1500 км.

Помимо очистки околоземной орбиты от объектов космического мусора разрабатываемый буксир сможет использоваться для разведения спутников по целевым орбитам и обслуживания спутниковых группировок. Эта разработка может стать первой подобной системой в мире с электрическими ракетными двигателями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Европейское космическое агентство заключило контракт со швейцарской компанией ClearSpace на разработку экспериментального аппарата для вывода неиспользуемых спутников с околоземной орбиты.

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