Москва, , 09:54 — REGNUM Бывший генеральный директор ПАО «Сухой» Игорь Озар на посту в РКК «Энергия» будет отвечать за испытания пилотируемого корабля «Орёл» и создание ракеты «Союз-5», сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Возглавлявший с 2011 года ПАО «Сухой» Игорь Озар 15 мая был назначен исполняющим обязанности генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия». Рогозин охарактеризовал Игоря Озара как «талантливого и авторитетного» организатора, под руководством которого были созданы лучшие в мире военные самолёты Су-35 и Су-57.

Также он очертил круг проектов, которыми будет руководить Озар на новой должности в одном из ведущий предприятий Роскосмоса. Среди главных проектов Рогозин выделил запуск лётных испытаний пилотируемого корабля «Орёл», создание тяжёлой ракеты «Союз-5», а также разработку концепции новой российской орбитальной станции.

«Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК «Энергия», — сообщил подчеркнул Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая в российской космической госкорпорации заявили, что ранее исполнявший обязанности генерального директора РКК «Энергия» Николай Севастьянов займёт пост советника гендиректора Роскосмоса.

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