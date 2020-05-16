Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Онлайн-магазин компьютерных видеоигр Epic Games Store вернулся к нормальной работе после технических сбоев из-за бесплатной раздачи игры Grand Theft Auto V. 16 мая об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.

14 мая в Epic Games Store началась бесплатная раздача видеоигры GTA V, что вызвало наплыв посетителей. Из-за перегруженности серверов пользователи начали сталкиваться с техническими проблемами, не позволяющими пользоваться сервисом.

15 мая технические специалисты Epic Games внесли изменения в конфигурацию серверов, однако часть пользователей продолжала сталкиваться с проблемами. В частности, сообщалось об ошибке MD-0011, не позволяющей загружать некоторые видеоигры. С этой проблемой удалось справиться только к 16 мая.

«Устранена проблема, связанная с ошибками MD-0011, возникающими в некоторых играх. Теперь эти игры вновь доступны для загрузки», — отметили представители Epic Games.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Epic Games Store сделали обязательной двухфакторную аутентификацию для получения бесплатных видеоигр.