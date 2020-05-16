Москва, , 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что в США ведётся работа над новым гиперзвуковым комплексом. Он назвал эту разработку «супер-пупер ракетой», отметив, что она будет в 17 раз быстрее любых имеющихся аналогов.

«Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся!», — прокомментировал эту новость Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский объяснил, что, вероятно, Трамп говорил о гиперзвуковой ракете, разрабатываемой по программе ВВС США AGM-183A. Эксперт отметил, что этот проект не представляет собой ничего принципиально нового.

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