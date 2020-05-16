Москва, , 07:21 — REGNUM Совет директоров РКК «Энергия» утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора корпорации, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Это назначение будет согласовано с наблюдательным советом Роскосмоса на ближайшем заседании, которое состоится в конце месяца. Возглавлявший прежде РКК «Энергия» Николай Севастьянов займёт пост советника гендиректора Роскосмоса. Отмечается, что на новом посту Севастьянов будет заниматься вопросами развития частной космонавтики.

Игорь Озар работал в ПАО «Сухой» с 1999 года, в 2011 году он занял пост генерального директора предприятия. В конце марта 2020 года стало известно о его переходе в Роскосмос. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин объяснил, что привлечение специалистов из смежных областей требуется для создания лучшей ракетно-космической техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года руководитель проектного офиса РКК «Энергия» Сергей Савельев перешёл на работу в «Главкосмос».

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