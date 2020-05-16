Тегеран, , 07:59 — REGNUM Специалистам и техническому персоналу иранской авиабазы Шахид-Доран в провинции Фарс удалось провести капитальный ремонт военно-транспортного самолета С-130. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 мая.

Командующий авиабазой бригадный генерал Масуд Джафари рассказал эту новость, отметив, что самолет не эксплуатировался в течение последних четырех лет. Он добавил, что процесс капитального ремонта занял 25 000 человеко-часов, чтобы сделать С-130 пригодным для возвращения в эксплуатационную фазу.

«Такие события являются одними из главных мер, которые армия может осуществить перед лицом военных санкций, и они демонстрируют военную мощь Ирана», — заявил бригадный генерал.

Ранее в феврале 2019 года авиабаза также провела капитальный ремонт пяти сверхтяжелых транспортных, военных и истребительных самолетов.