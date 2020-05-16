Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Анонсированный администрацией президента США Дональда Трампа проект создания «супер-пупер-ракеты» не будет представлять собой ничего принципиально нового, объяснил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Я так понимаю, речь идет о гиперзвуковой ракете, которую разрабатывают ВВС США по программе AGM-183A. Она, по их расчетам, должна развивать максимальную скорость до 20 Махов, ее оценочная дальность стрельбы составит порядка 900 км», — сказал эксперт.

Он добавил, что большого прорыва в этом проекте нет, поскольку при его реализации будут использоваться известные технологии и материалы. Мураховский считает, что анонсированная разработка — аэробаллистическая ракета, которая будет стартовать с воздушного носителя, затем разгоняться твердотопливной ступенью. «Дальше летит сам гиперзвуковой блок по баллистической траектории», — объяснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дональд Трамп в ходе встречи с командованием американских Космических сил представил проект создания «супер-пупер ракеты», скорость которой в 17 раз превысит скорость звука.

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