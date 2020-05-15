Москва, , 23:56 — REGNUM Испытания универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ), созданной для инженерных войск российской армии, завершились полным успехом, бронемашина полностью соответствует заявленным характеристикам, сообщает 15 мая Министерство обороны России.

По итогам испытаний будет принято решение о принятии УБИМ на вооружение инженерных войск ВС РФ.

Машина была создана по техническим требованиям инженерных войск «Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ, входит в «УВЗ») в рамках ОКР «Робот-3».

УБИМ разработана на базе основного боевого танка Т-90 и предназначена для обеспечения продвижения войск через заграждения искусственного и естественного характера и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника. Машина способна разбирать завалы ковшом или бульдозерным отвалом, способна измельчать крупные обломки с помощью гидравлического молота, вытаскивать застрявшую и эвакуировать повреждённую бронетехнику.

Машина вооружена дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом с боекомплектом в 1200 патронов.

Экипаж универсальной бронированной инженерной машины состоит из двух человек, однако внутри имеется место для размещения ещё трёх сапёров.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что в США будет создана «супер-пупер» ракета. Когда-нибудь