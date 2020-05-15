Кэри, США, , 23:54 — REGNUM Разработчики Unreal Engine 5 развеяли подозрения пользователей, которые решили, что в демонстрации «движка» (базовая программа видеоигр) присутствовали так называемые скрытые загрузки. Об этом 14 мая сообщил журнал Kotaku.

Журналист издания связался с создателями Unreal Engine 5 через электронную почту и задал соответствующий вопрос об узком ущелье, через которое пробирается главная героиня в определённый момент видео.

Пользователи предположили, что таким образом разработчики могли использовать известный приём и замаскировать загрузку дальнейшей части локации.

Однако представители Epic Games опровергли это утверждение, сообщив: это было сделано для того, чтобы камера придвинулась как можно ближе к стене и показала уровень её детализации, таким образом продемонстрировав возможности Unreal Engine 5.

Напомним, Epic Games опубликовала демонстрацию Unreal Engine 5. 13 мая 2020 года. В ролике, в том числе, были показаны две новейшие технологии компании, выводящие графику на новый уровень: Nanite virtualized micropolygon geometry и Lumen.

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