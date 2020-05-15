Сиань, Китай, , 21:08 — REGNUM В Китайской Народной Республике разработали специальный вендинговый автомат, который заменит собой ЗАГС. Об этом сообщают китайские СМИ.

Сообщается, что в китайском городе Сиань уже принято решение установить во всех ЗАГСах специальные терминалы для автоматизированной регистрации брака.

Работает этот аппарат довольно просто — пара подходит к аппарату, каждый сканирует свою ID-карточку (их выдают в Китае вместо внтуригражданских паспортов) и смотрит в специальную камеру, которая распознает лица.

Далее аппарат объявляет пару мужем и женой, а также распечатывает свидетельство о браке. Информация о браке автоматически поступает в государственную базу данных. Вся процедура занимает несколько минут.

Стоит отметить, что в Китае поход в ЗАГС считается чистой формальностью. Обычно саму свадьбу праздную в другой день, а в ЗАГС никогда не ходят вместе с толпой гостей.