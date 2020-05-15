Москва, , 16:39 — REGNUM Российские военные корабли применили глубоководные беспилотники для преодоления минных заграждений в Средиземном море, сообщает 15 мая газета «Известия».

Экипажи патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и минного тральщика «Иван Антонов» впервые ипытали на практике уникальных роботов-охотников системы «Диамант» «Александрит-ИСПУМ». С их помощью в ходе учений были обнаружены морские мины.

После этого экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и МРК «Орехово-Зуево» форсировали заминированный район по протраленной полосе и уничтожили артиллерийским огнем макеты всплывших мин.

Как сообщало ИА REGNUM, тральщик «Иван Антонов» проекта 12 700 «Александрит» относится к новому поколению кораблей противоминной обороны. Его корпус полностью выполнен их углепластика, на который не реагируют магнитные взрыватели морских мин.

Для поиска минных заграждений на его борту размещена система «Диамант», включающая два лёгких катера с подводными роботами.

Поиск ведётся с помощью гидроакустики и магнитомеров. Телеуправляемый подводный аппарат «Александрит-ИСПУМ» способен выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 м и на глубине до 300 м, двигаясь со скоростью до шести м/сек.

Система способна работать при волнении до трёх баллов.

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