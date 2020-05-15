Стокгольм, , 16:05 — REGNUM Чтобы попытаться спасти больше жизней во время остановки сердца, сейчас в Гётеборге запускается уникальный проект. После оповещения реанимационного отделения об остановке сердца, предполагается, что на место происшествия будет выслан дрон с дефибрилляторами для оказания экстренной помощи пострадавшему. Об этом 15 мая сообщило шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Когда они достигают места, где произошла остановка сердца, беспилотники останавливаются на высоте 30 метров над землей. Затем мы опускаем дефибрилляторы на землю, и они мягко опускаются над тем, кто нуждается в помощи», — заявил Матс Селлстрем, генеральный директор компании по производству дронов Everdrone.

По данным Каролинского института в Стокгольме, в Швеции ежегодно регистрируются около 6 000 случаев остановки сердца, которые происходят вне больниц. При этом, только один из десяти пострадавших выживает. Таким образом, идея с применением дронов способна увеличить шансы людей на выживание, если у них произошла остановка сердца.