Маунтин-Вью, США, , 15:29 — REGNUM Решение о закрытии собственного музыкального сервиса Google Play Music с переходом на сервис YouTube Music приняло руководство корпорации Google. Инструкции по переносу музыкальных коллекций с уведомлением о будущем закрытии собственного сервиса появились на сайте поддержки корпорации.

Как сообщили специалисты Google, в корпорации начали работы по переходу на другой сервис еще два года назад. В мае у пользователей появилась возможность произвести перенос всей библиотеки из Google Play Music в YouTube Music.

Перед окончательным отключением собственного сервиса пользователей предупредят индивидуальными письмами с инструкциями о переходе. Прекращение работы сервиса Google Play Music планируется в конце 2020 года.

До этого момента у пользователей будет возможность пользоваться обоими сервисами. После отключения сервиса Google Play Music у корпорации останется единственный вариант предоставления потоковой музыки через YouTube Music.