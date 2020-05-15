Токио, , 15:26 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda интегрировал в нынешнее поколение байка Gold Wing сервис Android Auto. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В компании отметили, что новая опция не сказалась на стоимости мотоцикла. Сервис Android Auto совместим со смартфонами на базе операционной системы Android 5.0 и выше. Благодаря этому сервису, пользователи получат доступ к музыке, телефонным звонкам и сообщениям.

Отмечается, что обновление для ПО будет выпущено в середине июня 2020 года. Однако оно будет актуально только для владельцев байков из Соединённых Штатов.

Сервис в мотоциклах Honda будет иметь интуитивный интерфейс и возможность управления голосом.

Напомним, по итогам марта 2020 года бестселлером компании Honda стал кроссовер Breeze.

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