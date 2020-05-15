Сувон, Южная Корея, , 15:06 — REGNUM Первый в мире смартфон, в котором применяется квантовая технология шифрования данных, представил корейский гигант Samsung. Об этом сообщили в пресс-службе корейского оператора SK Telecom.

Новому смартфону присвоили имя Galaxy A Quantum. Он оснащен квантовым генератором случайных чисел (QRNG) от швейцарской фирмы ID Quantique. Разработчики генератора сообщают, что данная технология шифрования предоставляет возможность создавать сверхнадежные ключи, что позволит повысить безопасность обмена мобильными данными.

В пресс-службе SK Telecom пояснили, что владельцы новых смартфонов смогут применять «квантовое шифрование» в любых сервисах, требующих идентификации и сертификации. Среди таких сервисов находятся и мобильные платежи.

За базу при создании «квантового» смартфона принята модель Samsung A71 5G. Продажи гаджета компания начнет 22 мая.