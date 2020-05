Монтрёй, Франция, , 14:49 — REGNUM Тиражом более 10 млн копий каждая разошлись 11 игр компании Ubisoft. Об этом сообщила пресс-служба компании в отчете за прошедший финансовый год, завершившийся 31 марта.

Среди хитов в пресс-службе компании отметили четыре серии игр: Assassin's Creed с выпусками Unity, Origins и Odyssey, The Division и The Division 2, Far Cry 4 и 5, Watch Dogs и Watch Dogs 2. Также 10-миллионный рубеж продаж переступили игры Ghost Recon Wildlands и Rainbow Six Siege.

Кроме этого, в отчете сообщается, что специалисты компании готовят к выходу пять крупных игр, однако из-за ситуации с коронавирусом выход одной из них может быть перенесен на более поздний срок.

Среди них перечисляются Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion, Gods and Monsters и еще одна игра, название которой не сообщается. Какая из этих игр рискует быть выпущена с опозданием, также неизвестно.