Москва, , 14:30 — REGNUM В рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020», который пройдёт в августе 2020 года на главной выставочной площадке министерства обороны России в центре «Патриот», запланированы научные дискуссии на тему: «Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса как фактор развития регионов». Об этом 15 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Участники встречи рассчитывают обсудить влияние диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на социально-экономическое развитие регионов страны, перспективы ускорения её темпов. А также выработать предложения для федеральных и региональных органов власти по созданию научно-промышленных кластеров двойного назначения, нацеленных на решение важнейших технологических проблем, прежде всего импортозамещения и реализации национальных проектов.

Предполагается, что диверсификация производства, в числе прочего, поможет предприятиям ОПК сохранить и развить технологический и кадровый потенциал.

Ожидается, что участниками рабочих встреч и научных дискуссий станут представители организаций и предприятий ОПК, научно-исследовательских организаций, федеральных и региональных органов исполнительной власти, Коллегии военно-промышленной комиссии РФ, а также другие заинтересованные лица.

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